Aangifte na opduiken beelden sauna Peize

Sauna SpaWell in Peize (Drenthe) doet aangifte bij de politie omdat beelden uit de sauna op een pornowebsite staan. De eigenaar van het bedrijf wil dat de politie de beelden van de website laat verwijderen.

Het bestaan van het beeldmateriaal werd gemeld door de Groningse site Sikkom. Het zou gaan om stiekeme opnames met een mobieltje. De beelden zouden zeker vier jaar oud zijn. Toen was een ander bedrijf eigenaar.

De huidige eigenaar, International Wellness Resorts (IWR), komt wel in actie. „Dat is het minste dat wij kunnen doen”, zegt een woordvoerster. Zij meldt verder dat in de acht sauna’s van IWR in ons land geen beveiligingscamera’s in ruimtes zijn waar mensen bloot verblijven en dat mobieltjes er streng verboden zijn.

Vorige week werd bekend dat het Nederlands Handbalverbond aangifte had gedaan wegens naaktbeelden van handbalsters op internet. De opnames kwamen uit Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. Volgens de eigenaar van deze sauna (niet IWR) is zijn bedrijf twee jaar geleden gehackt. Bij een doorzoeking in de sauna vond de politie daarna een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem. De camera was op dat moment nog in werking. De eigenaar deed vrijdag opnieuw aangifte van hacking.