Aangifte Hero Brinkman tegen hoofdcommissaris

Voormalig PVV-politicus en politieman in Amsterdam Hero Brinkman doet dinsdagmiddag aangifte tegen zijn hoofdcommissaris Pieter-Jan Aalbersberg. Brinkman verwijt hem medeplichtigheid bij de voorbereiding van een terreurdaad. Die zou in december 2015 hebben moeten plaatsvinden bij een moskee in Amsterdam.

Volgens Brinkman zou Aalbersberg bewust een onderzoek hebben gefrustreerd. Omdat het geheime informatie betreft, zegt hij niet dieper op de beschuldiging te kunnen ingaan.

Naast Aalbersberg doet Brinkman om andere redenen ook aangifte tegen recherchechef Olivier Dutilh en een Marokkaanse collega van de Amsterdamse politie. Brinkman voelt zich gediscrimineerd. „Een deel van mijn collega’s heeft aangegeven niet met mij te willen werken, waardoor ik geen straatwerk mag doen. Dat heeft te maken met mijn PVV-verleden. Daarnaast is er vanaf mijn aantreden gelekt over persoonlijke zaken, zoals disciplinaire straffen.”

Brinkman zegt nu pas aangifte te doen, omdat hij de zaken eerst intern had willen oplossen.