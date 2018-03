„Aangifte dierenleed grazers heeft geen zin”

De politie wordt de laatste weken overstelpt met meldingen en vragen over dierenleed in de Oostvaardersplassen waar grote grazers in het wild leven en in de koude periode weinig voedsel hebben. Op Facebook legt de politie Lelystad uit dat het geen zin heeft om aangifte te doen, omdat ze weinig kan doen in deze kwestie.

De politie benadrukt dat de runderen, paarden en edelherten in het gebied in het wild leven. De dieren zijn niet van de Nederlandse Staat of Staatsbosbeheer en worden ook niet gehouden zoals bij landbouwdieren en huisdieren het geval is. Eerdere aangiftes van dierenmishandeling tegen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland zijn dan ook ook geseponeerd. „Aangifte doen bij de politie heeft dan ook geen effect. Het aannemen van telefoontjes, beantwoorden van vragen en/of opnemen van aangiftes kost tijd. Deze tijd gaat nu ten koste van andere (veiligheids-) zaken en daar heeft niemand baat bij!”, aldus de politie.

Zaterdag liepen de emoties bij demonstranten hoog op toen ze zagen dat een boswachter van Staatsbosbeheer een edelhert doodschoot, omdat het was verzwakt. Een van de demonstranten heeft dit gefilmd en op Facebook gezet. Tegen de betrokken boswachter wordt mogelijk aangifte gedaan, aldus de politie. Het Openbaar Ministerie zal dan beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit.