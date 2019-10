Aangifte diefstal winkelpersoneel kan digitaal

Winkeliers die aangifte willen doen van diefstal door een werknemer, kunnen dat straks digitaal doen en hoeven niet meer naar de politie te stappen. De detailhandel start in samenwerking met de politie in Leidschendam een pilot om aangifte voor mkb-ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken.

Door de komst van een digitaal aangifteloket hoopt de branche dat winkeliers elkaar een handje kunnen helpen. Stelende werknemers komen namelijk terecht in het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel, zodat ook andere ondernemers dat kunnen zien.

Voorwaarde voor registratie is wel dat er aangifte is gedaan. En dat gebeurt lang niet altijd, blijkt uit onderzoek van het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers. Een op de drie ondernemers doet geen aangifte van winkeldiefstal, vooral omdat het te veel tijd en moeite kost.

„Dit is een voorbeeld van hoe digitalisering de winkelier kan helpen”, stelt Bert van Steeg, adjunct-directeur van Detailhandel Nederland. „Zo zijn we samen met het Vakcentrum en andere branches in overleg met de politie om alle aangiftes van winkeldiefstallen digitaal te kunnen afwikkelen. Het is belangrijk dat deze initiatieven zo veel mogelijk prioriteit krijgen bij de politie.”