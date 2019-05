Aangifte circus voor laten ontsnappen dieren

Van het terrein van circus Bolalou in Hendrik-Ido-Ambacht zijn twee nachten achter elkaar dieren ontsnapt. Circusdirecteur Steffie Rutten denkt dat de lama’s, pony’s en paarden met opzet zijn vrijgelaten en doet aangifte bij de politie.

In de nacht van zondag op maandag kon een paard weglopen nadat een hek was opengezet. Het dier werd snel weer teruggevonden. In de nacht van maandag op dinsdag ontsnapten vier lama’s, vier pony’s en een paard. De politie meldde op Instagram dat agenten de dieren hebben teruggebracht naar het circusterrein.

„Wij hebben sterke vermoedens dat mensen onze dieren hebben laten ontsnappen. Een van de hekken rond ons terrein is vernield”, zegt circusdirecteur Rutten. „We weten niet wie erachter zit. Het zouden jongeren kunnen zijn, maar ook dierenactivisten.”

De politie meldt dat het circusterrein de komende dagen wordt meegenomen in het surveillancerondje in Hendrik-Ido-Ambacht. Circus Bolalou geeft woensdag tot en met zaterdag voorstellingen in de Zuid-Hollandse plaats.