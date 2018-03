Aangifte Bergen op Zoom na fout op stembureau

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom gaat aangifte doen omdat bij de verwerking van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen mogelijk is gefraudeerd. De burgemeester doet aangifte van valsheid in geschrifte omdat op een stembureau in Lepelstraat twee stempassen verkeerd in de administratie zijn verwerkt. Eerder maakte de gemeente bekend dat de voorzitter twee stemmen aan de uitslag toevoegde om het aantal stempassen in overeenstemming te brengen met het aantal stemformulieren.

Petter benadrukt dat het incident geen invloed heeft gehad op de uitkomst van de verkiezingen. Het is volgens hem ook niet gedaan om een politieke partij de bevoordelen.

„Tegelijkertijd moet ik als burgemeester toezien op een goed verloop van de verkiezingen. En als er vermoedens over een strafbaar feit zijn, dan moet ik als burgemeester actie ondernemen.”