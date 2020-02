Aangespoeld zwijn Noordwijk voor onderzoek naar universiteit

Een dood zwijn dat woensdag werd gevonden op het strand bij Noordwijk, is voor verder onderzoek naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht overgebracht. Dat meldt de Dierenambulance Velsen. Woensdag werden twee dode zwijnen en een zeehond zonder kop aangetroffen op de stranden bij IJmuiden en Noordwijk. De dieren zijn waarschijnlijk aangespoeld.

Medewerkers van de dierenambulance staan nog altijd voor een raadsel. Volgens een medewerker is het uitzonderlijk dat er landdieren aanspoelen.

De vrijwilligers waren verrast toen zij woensdag om 10.30 uur een melding kregen over een aangespoeld zwijn bij IJmuiden. Op een foto die de dierenambulance deelde op Facebook, is te zien dat het zwijn al een tijd dood was. Dat het is aangespoeld, lijkt aannemelijk. Het karkas woog 160 kilo en er was een shovel nodig om het te bergen.

Even daarna volgde nog een macabere vondst in de vorm van een zeehond zonder kop in het werkgebied van de dierenambulance Velsen. Het tweede dode zwijn werd later op de dag bij Noordwijk aangetroffen. Deze ging naar de faculteit, de andere twee zijn naar de verbrandingsoven gegaan.