Aangespoeld bruinvisjong maakt weinig kans

Op het strand van Ameland is woensdag een jonge bruinvis aangespoeld. Het dier leefde nog, maar volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het zonder moeder ten dode opgeschreven. Omstanders en lifeguards van de KNRM hebben het dier terug naar de zee gebracht. „Het is goed bedoeld, maar hier gaat het diertje het niet mee redden. De natuur is soms heel hard”, zegt een woordvoerster van SOS Dolfijn.

De bruinvis is ongeveer 70 centimeter lang en zeer waarschijnlijk pasgeboren. „Als ze zo jong zijn, dan zijn ze volledig afhankelijk van hun moeder, zelfs bij het zwemmen. Maar de moeder is nergens gezien.”

Het is niet helemaal duidelijk waar het bruinviskalf nu is. Als het dier blijft aanspoelen, is het laten inslapen de beste optie volgens SOS Dolfijn. „Als je het laat liggen, kan het een paar dagen duren en al levend worden aangepikt door vogels.”

De organisatie had voorheen een opvangcentrum waar aangespoelde dieren werden opgelapt, maar dat is gesloten en een nieuwe locatie is nog niet gevonden. Maar een jong als dit kan sowieso niet worden geholpen. „Een kalf heeft zes tot negen maanden met de moeder nodig om alles te leren.”