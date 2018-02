Een voetganger is maandagavond overleden aan de verwondingen die deze persoon had opgelopen door een verkeersongeval in Bergharen (Gelderland). Het slachtoffer was aangereden door een voertuig. Over de identiteit van de persoon kon de politie nog niets zeggen.

Na de aanrijding werd de voetganger naar een ziekenhuis gebracht. Daar is de gewonde overleden.