Een 54-jarige man uit Rijswijk die zondagavond werd aangereden door een 32-jarige motorrijder uit Den Haag, is later die avond in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat maakte de politie maandag bekend.

De man op de motor raakte ernstig gewond door de aanrijding en werd ook in het ziekenhuis opgenomen. De aanrijding gebeurde op de Haagweg in de Zuid-Hollandse plaats.