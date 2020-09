Aangereden jongen (14) bezweken aan verwondingen

Een 14-jarige jongen die maandagochtend zwaar gewond raakte door een aanrijding met een auto is aan zijn verwondingen bezweken, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde op de Weg van Ongenade tussen Espel en Emmeloord.

Volgens Omroep Flevoland gaat het om een jongen uit Urk die in die plaats op het Berechja College zat. Op de website van de school is een bericht over het overlijden van de jongen te lezen. „Een zeer heftig bericht wat zorgt voor een veelheid aan emoties en grote schrik. Onder leerlingen, maar ook onder personeel.”

De school heeft in alle klassen aandacht besteed aan het overlijden en er is ruimte geboden voor het delen van verhalen.