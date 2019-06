„Aangepaste stint deze week gekeurd door RDW”

De bedenker en fabrikant van de stint wil voor het einde van de zomervakantie 1500 nieuwe elektrische bolderkarren klaarhebben voor gebruik. Dat zegt Edwin Renzen in een interview met het AD. De aangepaste stint wordt deze week gekeurd door wegverkeersdienst RDW.

"We hebben het nieuwe voertuig nagenoeg volgens alle nieuwe eisen gebouwd. Zo remt de verbeterde stint niet langer op de motor", zegt Renzen. In april ging de Tweede Kamer akkoord met strengere eisen van de elektrische bolderkar. Volgens Renzen betekent dat dat de stint nu "als een bijna volwaardige auto" wordt gekeurd.

Renzen hoopt dat de keuring snel is afgerond. "Ons doel is om voor het einde van de zomervakantie 1500 nieuwe stints te leveren. Dat wordt krap, maar ik denk dat we dat gaan redden."

Vorig jaar september werd een stint in Oss door een trein aangereden. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. De stint werd daarna van de weg gehaald.