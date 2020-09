Aangehouden motorrijders dollemansrit over A16 langer vast

De twee aangehouden motorrijders die vermoedelijk achter een filmpje zitten waarop te zien is hoe ze met een noodgang van Breda naar Rotterdam rijden, blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten, meldt het Openbaar Ministerie.

De twee, een 24-jarige man uit Rotterdam en een 22-jarige man uit Waddinxveen, werden woensdag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en opzettelijk levensgevaarlijk rijgedrag. De politie, die de arrestaties donderdag bekendmaakte, meldde toen ook dat de identiteit van een derde verdachte bekend is en deed een oproep aan hem om zich te melden.

Afgelopen maand ging er op sociale media een filmpje viraal waarop te zien is dat drie motorrijders in 11 minuten van Breda naar Rotterdam rijden over de A16. Daarbij haalden ze het overige verkeer zowel links als rechts in. De politie heeft uitgezocht dat ze ongeveer 270 kilometer per uur hebben gereden.