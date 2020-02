Aangehouden man Colombia is inderdaad Saïd R.

De man die vrijdag werd aangehouden bij een flatgebouw in de Colombiaanse stad Medellin is inderdaad Saïd R. Dat is uit nadere identificatie gebleken, meldt de Nederlandse politie. R. wordt gezien als de rechterhand van onderwereldkopstuk Ridouan Taghi.

De aanhouding vond plaats door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en de FBI in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM). Saïd R. is hoofdverdachte in het Marengo-proces en wordt onder meer verdacht van betrokkenheid - als opdrachtgever - bij verschillende liquidaties.