De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Dordrecht een beschonken autobestuurder aangehouden. Het ging om een man uit Oude-Tonge die nog een celstraf van bijna zeven maanden moet uitzitten.

De man wordt aangeklaagd voor vier overtredingen. Zo reed hij 50 kilometer harder dan op die plek toegestaan was. Bij zij aanhouding bleek dat hij teveel had gedronken. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs en hij gaf een valse naam op. Hij is onmiddellijk vastgezet, meldt de politie.