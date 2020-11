Aangehouden automobilist moet anderhalf miljoen euro betalen

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een automobilist aangehouden die nog anderhalf miljoen euro heeft openstaan bij het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. De man had zoveel geld niet, en moet om die reden bijna drie jaar de cel in, maakte de politie woensdag bekend.

Via een automatische kentekenherkenner viel de auto van de man op toen hij op de A76 vanuit België Nederland binnenreed. De politie hield het voertuig staande omdat de rechter aan de bestuurder een ontnemingsmaatregel had opgelegd van ruim anderhalf miljoen euro. Bij het niet betalen daarvan moest de man 1080 dagen de gevangenis in.

Het geldbedrag was gevorderd door het CJIB. De bestuurder had wel geld bij zich, maar volgens de politie was dat „net niet genoeg” om het openstaande bedrag te betalen. „Dat betekent dat hij nu 1080 dagen vastzit”, aldus de politie.

Waarvoor de man zoveel geld moest betalen is niet bekend.