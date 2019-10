‘Aandacht voor vroeg opsporen prostaatkanker’

Driekwart van de mannen weet niet wat de symptomen van prostaatkanker zijn, terwijl de kans op genezing het grootste is als ze er snel bij zijn. ProstaatkankerStichting.nl vraagt daarom aandacht voor het vroeg opsporen van de ziekte.

Volgens de stichting kan meer bekendheid en bewustwording vroege opsporing bevorderen, wat een betere kans op genezing geeft. Huisartsen hebben volgens de stichting een belangrijke taak in de voorlichting aan patiënten. Een zogenaamde PSA (Prostaat Specifiek Antigeen)-bloedonderzoek bij de huisarts kan uitwijzen of mannen een verhoogde kans op prostaatkanker hebben.

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 12.000 mannen de diagnose prostaatkanker en overlijden 2600 mannen aan de ziekte. Toch is het voor veel mannen moeilijk om over hun prostaat en prostaatkanker te praten, aldus de stichting. Er is nog veel onbekendheid. Ze denken dat het een oude mannenziekte is, terwijl alle mannen vanaf 50 jaar al een verhoogde kans hebben op prostaatkanker.