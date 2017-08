Aandacht voor eieren in kerken

De meeste kerken in de Gelderse Vallei besteden zondag aandacht aan de eierkwestie, die veel pluimveehouders in het gebied heeft getroffen. Sommige dominees betrekken de besmette eieren in hun preek, anderen doen een voorbede om de getroffen boeren te steunen. Burgemeester Asje van Dijk van Barneveld, het eiercentrum van Nederland, en de Barneveldse kerkenraad van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hebben de kerken daartoe opgeroepen.

In alle kerken van PKN in de Gelderse regio zal in het gebed aandacht besteed worden aan de situatie. Ook in de diverse gereformeerde en andere protestantse kerken komen de problemen van de pluimveehouders aan de orde. Veel kerken in de zeer christelijke regio hebben ondertussen ook pastorale zorg aangeboden aan getroffen boeren.

De Gelderse ChristenUnie, die veel raadsleden heeft in het getroffen gebied, heeft de provincie Gelderland opgeroepen de getroffen pluimveehouders financieel te ondersteunen. De provincie zou met overbruggingskredieten moeten komen, omdat geen enkele pluimveehouder deze situatie kon zien aankomen of kon voorkomen, vindt de fractie.