Aandacht voor alfabetisering in de week van Lezen en Schrijven

De week van Lezen en Schrijven gaat maandag voor de zestiende keer van start. Met deze themaweek vraagt stichting Lezen en Schrijven aandacht voor de 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Gemeenten, bibliotheken en vrijwilligersorganisaties organiseren door het hele land taal- en rekenactiviteiten.

De alfabetiseringsstichting start de week met de radio- en onlinecampagne ‘Een van deze mensen...’. Die staat in het teken van het sneller herkennen van laaggeletterdheid. De campagne richt zich dan ook op de hoogopgeleide groep Nederlanders, die het probleem vaak onderschatten. Directeur Geke van Velzen: „Veel mensen die moeite met lezen en schrijven hebben, vinden het een lastig onderwerp om over te praten. Het is extra lastig dat je het niet direct aan iemand kunt zien. De meeste mensen redden zich goed in het dagelijkse leven, maar hebben er wel veel last van.”

De week stond eerst bekend als de week van Alfabetisering.