Aanbod zwemdiploma verschilt per gemeente

Ouders zijn afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen of hun kinderen een volledige vergoeding krijgen voor het behalen van het basiszwemdiploma A. Uit onderzoek van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier samen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijkt dat gemeenten uiteenlopende regelingen en vergoedingen bieden om de zwemvaardigheid van inwoners te verhogen.

„De mogelijkheden om een zwemdiploma te halen verschillen behoorlijk per woonplaats”, vermeldt het onderzoek. De vergoedingen die de regelingen op gemeenteniveau bieden, lopen uiteen. Bijna een derde (29 procent) biedt een volledige vergoeding voor zwemdiploma A, maar in iets meer gevallen (32 procent) is alleen een financiële vergoeding tot een bepaald bedrag beschikbaar.

Bijna alle Nederlandse gemeenten (96 procent) hebben een stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid, twee derde biedt een gemeentelijke regeling aan zoals schoolzwemmen.