Aanbod in sportkantines nog steeds grotendeels ongezond

Ruim twee derde van sportverenigingen geeft aan nog steeds veel ongezond eten te verkopen in de kantine. Ten opzichte van de afgelopen jaren is daar weinig verandering in te zien, meldt het sportonderzoeksinstituut Mulier, na een onderzoek bij 439 verenigingen.

In het voorjaar van 2019 is verenigingsbestuurders gevraagd naar het assortiment in de sportkantine en naar het rook- en alcoholbeleid van de vereniging. Ruim een derde van de bestuurders vindt het belangrijk dat sportverenigingen meer gezond eten en drinken aanbieden. Een kwart vindt het wel prima zo, omdat er volgens hen weinig vraag is naar gezonde snacks.

De meeste verenigingen geven aan dat er een duidelijk beleid is voor alcoholgebruik en roken. Zo wordt er naar legitimatie gevraagd, wordt er geen drank verkocht aan dronken mensen en is er binnen een rookverbod.