Aanbieders en vragers hulp sneller vindbaar op Markplaats

Mensen die hulp willen aanbieden, kunnen via een nieuw initiatief van Marktplaats sneller in contact komen met mensen die hulp nodig hebben voor zichzelf of voor anderen. Door #coronahulp in de titel van een advertentie toe te voegen, levert één simpele zoekopdracht naar #coronahulp meteen een overzicht van alle aangeboden hulp.

„Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het doen van boodschappen, oppassen, schoonmaken, bijles of andere klusjes in huis. Of het uitwisselen en ruilen van spellen, puzzels of boeken”, aldus Marktplaats.

Ook stelt Marktplaats vrijgekomen advertentieruimte kosteloos beschikbaar aan maatschappelijke organisaties en autoriteiten. Zij kunnen op deze manier mensen en bedrijven oproepen om belangrijke of schaarse producten de komende weken op de plek te laten komen waar ze het hardst nodig zijn.