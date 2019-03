Aanbevelingen voor binnentreden door politie

De Nationale Ombudsman komt met aanbevelingen aan de politie over het wel of niet binnentreden van een huis waar mogelijk mensen in nood zijn. De politie moet zorgvuldig afwegen of het nodig is een woning binnen te gaan. En als dat dan is gebeurd, moeten bewoners goede uitleg krijgen over de reden van binnentreden en over de afhandeling van eventuele schade, vindt hij.

Volgens de ombudsman, Reinier van Zutphen, krijgen de politie steeds vaker meldingen van bezorgde buren, familie of vrienden. Bijvoorbeeld omdat zij niet met iemand in contact kunnen komen. De politie staat vervolgens vaak voor een dilemma; binnentreden is een aantasting van het huisrecht, maar is toegestaan om hulp te verlenen. Maar het is niet altijd even duidelijk of naar binnen gaan echt nodig is.

Een woning binnengaan terwijl dit eigenlijk niet nodig was, kan leiden tot geschrokken kinderen, een kapot slot en andere schade. „Zorg dat de impact van het binnentreden zo beperkt mogelijk blijft voor de bewoners, maar realiseer je als burger ook dat wel of niet binnentreden een lastig dilemma is voor politiemensen”, adviseert Van Zutphen in een rapport.