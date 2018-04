Aalten: geen auto over onbewaakte overgang

De gemeente Aalten in de Achterhoek gaat een onbewaakte overgang in het buitengebied op zo kort mogelijke termijn afsluiten voor autoverkeer. Dat gebeurt nadat woensdag een negentienjarige automobilist om het leven kwam bij een aanrijding met de trein van Doetinchem naar Winterswijk. Spoorbeheerder ProRail drong donderdagmorgen bij de gemeente aan op de afsluiting.

„Onbewaakte overgangen zijn niet meer van deze tijd. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen”, zei een woordvoerder van ProRail donderdag. Er zijn nog 113 onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Tachtig procent daarvan bevindt zich aan de noordoostelijke kant van het land. Gelderland heeft nog de meeste overgangen zonder bomen en geluidssignalen. ProRail wil dat alle onbewaakte overgangen over een paar jaar verleden tijd zijn.

Over de overgang bij Aalten was al overleg met gemeente en provincie. De afsluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt volgens de gemeente vanwege het ongeluk versneld aangepakt. Later dit jaar plaatst ProRail „bomen en bellen”, omdat de oversteek wel open blijft voor wandelaars, fietsers en ruiters.