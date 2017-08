De A9 tussen knooppunt Raasdorp en Haarlem Zuid is woensdagochtend in beide richtingen afgesloten door een grote brand. De brand woedt bij een loods van het aquariumbedrijf Aquaasan Corals aan de Schipholweg in Boesingeliede.

De vlammen slaan uit het gebouw en de rook trekt richting de A9.

Het vliegverkeer heeft geen hinder van de brand.