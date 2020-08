A9 bij Badhoevedorp twee weekenden ’s nachts dicht

De A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein is twee weekenden ’s nachts afgesloten. Op de rijbaan richting Haarlem wordt het asfalt vernieuwd en op de brug over de Ringvaart vindt onderhoudswerk plaats.

Overdag blijven steeds twee van de drie rijstroken beschikbaar en geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer wordt van komende vrijdag 20.00 uur tot maandag 05.00 uur omgeleid en moet rekening houden met een extra reistijd van ongeveer tien minuten. Ruim een maand later, in het weekend van 3 en 4 oktober, gaat de A9 opnieuw ’s nachts dicht voor werkzaamheden. Boskalis voert die in opdracht van Rijkswaterstaat uit.