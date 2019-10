A73 nog uren dicht na dodelijk ongeval

De snelweg A73 bij Wijchen blijft tot in de avondspits gesloten vanwege een ongeluk dinsdagochtend waarbij een persoon is omgekomen en drie mensen gewond zijn geraakt. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg is richting Nijmegen afgesloten vanwege de ravage na het ongeval.

„Hoe laat de weg precies vrijgegeven kan worden, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Het moet veilig zijn”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Onduidelijk is hoe ernstig de gewonden eraan toe zijn, maar zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval waren twee vrachtwagens, een busje en twee personenauto’s betrokken.

Een vrachtwagen is gekanteld en ligt overdwars op het wegdek. In een van de vrachtwagens zaten houtsnippers die over de hele weg lagen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat spreekt van een ravage. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onbekend. Na het ongeluk rukten de hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, massaal uit.

Verkeer richting Nijmegen wordt omgeleid via de A67, A2 en A50. Automobilisten die richting Venlo gaan, kunnen ook het best via die snelwegen rijden. Verkeer richting Arnhem moet omrijden via Wijchen (A326). Tussen Wijchen en Beuningen staat inmiddels een lange file.