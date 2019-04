De A73 is donderdagochtend vanaf Venray-Noord in de richting van Nijmegen afgesloten voor onderzoek naar verdachte stoffen die zijn aangetroffen in een auto die bij een ongeluk betrokken was. Het gaat om de inhoud van jerrycans, meldt de politie Limburg.

Het ongeval gebeurde in de nacht nabij Smakt, een dorp in de gemeente Venray. De inzittenden van de auto raakten gewond. Het verkeer wordt omgeleid via Eindhoven en Oss, meldt Rijkswaterstaat. De afsluiting kan nog enige tijd duren.