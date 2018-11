De A7 bij Winschoten is vrijdagavond laat afgesloten in verband met een ongeluk. Volgens de politie is rond 23.30 op een van de weghelften iemand aangereden. Deze persoon was mogelijk kort daarvoor betrokken bij een ongeval op de andere weghelft.

Rijkswaterstaat adviseert bestuurders om bij Winschoten de U90 en de U93 te volgen.