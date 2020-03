Door een ongeluk op de A7 bij Purmerend is de weg in de richting van Zaanstad afgesloten. Bij het ongeval zijn twee vrachtwagens en twee personenauto’s betrokken, meldt de ANWB. Er zouden meerdere gewonden zijn. Eén persoon raakte bekneld, zei een woordvoerster van de politie.

Het is nog niet bekend hoelang de weg dicht blijft. Als gevolg van het ongeluk is een lange file ontstaan in tegenovergestelde richting. Een rijstrook is daar dicht om ruimte te maken voor hulpdiensten.