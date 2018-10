A7-blokkeerder: Er was geen leider

De 34 Friezen die verdacht worden van het blokkeren van de A7 op de dag van de nationale sinterklaasintocht in 2017, hadden geen leider. “Het waren allemaal individuen met hetzelfde doel.”, zei een 22-jarige verdachte uit Oentsjerk op de tweede dag van het vierdaagse proces. Een 29-jarige deelnemer uit Driezum verklaarde eveneens dat hij alleen handelde. “Gelukkig kwam er steun van anderen.”

De man uit Oentsjerk heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) juist een voortrekkersrol vervuld. Hij deed dit nadat de vrouw die verdacht wordt van opruiing, van de politie moest stoppen met een Facebook-pagina over de blokkade. Zo riep de man na de actie op 18 november een WhatsApp-groep voor de deelnemers in het leven. Ook reed hij voorop in de groep auto's op de snelweg.

De man ontkent dat hij begon met remmen. Dit tot frustratie van het OM, dat naar eigen zeggen moet blijven gissen naar wie er remde. Ook andere verdachten hebben nog niet die verantwoordelijkheid genomen. De meesten benadrukken dat ze per toeval tussen de blokkeerders waren gekomen of alleen uit nieuwsgierigheid kwamen kijken. Sommigen noemden zichzelf een ramptoerist.

Een 56-jarige deelnemer uit Damwoude vertelde aan de rechter trots te zijn op de blokkade, maar dat die ook een averechts effect had. “De anti-Zwarte Pietdemonstranten hebben daarmee nog nooit zoveel publiciteit gehad. Twee weken later kregen ze dat weer, wat veel geld heeft gekost.” Op 2 december mochten de betogers alsnog demonstreren in Dokkum. Drie bussen arriveerden toen onder begeleiding van de ME in de Friese stad.

Een 47-jarige vrouw uit Sneek merkte op dat er helemaal geen blokkeerders waren. “Want het was een langzaamaanactie, dit is spontaan veranderd. Maar goed, soms moet je de wet overtreden om erger te voorkomen."

Donderdag gaat de zaak verder. Dan wordt de vrouw gehoord die het OM ziet als initiatiefnemer. Ook mogen de anti-Zwarte Pietdemonstranten als benadeelden dan hun verhaal doen. Vrijdag komt het OM tot een strafeis en zal de verdediging van de Friezen het woord nemen.