De A7 is in beide richtingen dicht tussen Leek en Hoogkerk (Groningen) door een botsing tussen een betonwagen en een bestelbusje. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer tot in de middag hinder heeft van het ongeval.

Eerst moeten de voertuigen worden geborgen. Daarna moet de weg worden schoongemaakt en ook is het noodzakelijk de vangrail in de middenberm te herstellen op de plek van het ongeluk.