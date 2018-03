A67 tot avond dicht om leegpompen tankwagen

De A67 bij Eindhoven is nog dicht tot de avond. In de ochtend schoot daar een tankwagen met gevaarlijke stoffen door de middenvangrail. Rijkswaterstaat meldde even na het middaguur dat het leegpompen van de wagen langer gaat duren dan verwacht.

Volgens de brandweer zit de gevaarlijke vloeistof natronloog in de tank. Als dit middel in contact komt met de huid kan het weefselbeschadiging, jeuk of ernstige brandwonden veroorzaken. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de stof overpompen.

De weg tussen de Belgische grens en Eindhoven is aan beide kanten afgesloten tussen knooppunt De Hogt en Eersel. Verkeer krijgt het advies om te rijden via de A58.