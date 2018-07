A65 Tilburg dicht door geschaarde vrachtwagen

De A65 ten zuiden van Tilburg is afgesloten nadat bij het knooppunt De Baars een vrachtwagen schaarde en in de middenberm terechtkwam. Dat gebeurde na een klapband. De vrachtauto reed 50 meter aan vangrail kapot.

In de richting van Oisterwijk is de weg afgesloten, meldt de VerkeersInformatieDienst.

Het verkeer ondervindt veel hinder. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om te rijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Door het ongeluk is veel schade ontstaan en is er diesel gelekt, die moet worden opgeruimd. Verwacht wordt dat de A65 nog geruime tijd dicht zal blijven.