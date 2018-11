De snelweg A6 (Muiden richting Emmeloord) is in de ochtend enkele uren lang afgesloten geweest bij Lelystad-Noord. Er was daar een ongeluk gebeurd met een motoragent en een paar auto’s. De motoragent raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Er moest een traumahelikopter te hulp schieten. Ingesloten verkeer werd weggeleid.