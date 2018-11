De snelweg A6 (Muiden richting Emmeloord) is dicht bij Lelystad-Noord. Er is daar een ongeluk gebeurd met een motoragent en een paar auto’s. De motoragent raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De afsluiting van de A6 gaat volgens Rijkswaterstaat nog wel enkele uren duren. Ingesloten verkeer wordt weggeleid en er zijn omleidingen ingesteld (onder meer via Zwolle).