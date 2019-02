De A59, die sinds middernacht in de richting Zonzeel dicht was na een fataal ongeluk tussen Waalwijk en Dussen, is weer vrijgegeven. Bij het ongeval botste een auto achterop een vrachtwagen. De auto vloog in brand. De automobilist heeft het ongeval niet overleefd.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Ook kan een politiewoordvoerder nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.