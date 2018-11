De A58 is vrijdag tussen Eindhoven en Tilburg in beide richtingen urenlang dicht geweest. Even na 22.00 uur ging de weg richting Eindhoven weer open, de andere kant op is nog gesloten.

Op twee plekken, bij Moergestel en bij Oirschot, waren ongelukken met vrachtwagens. Die veroorzaakten zo’n puinhoop op de weg dat het opruimen en wegtakelen van de trucks uren duurde.