A58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom dicht

De A58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom is ter hoogte van het knooppunt Markiezaat dicht. Een bus is op een mobiele signaleringswagen gereden. Het verkeer wordt via de afslag Rilland omgeleid.

Behalve de bestuurder had de bus verder geen passagiers aan boord. De chauffeur van de bus raakte gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar, meldt de politie.

Door het ongeval is de weg beschadigd geraakt en wordt er ter plekke een noodreparatie uitgevoerd. De A58 is afgesloten in de richting Bergen op Zoom. In de richting Vlissingen is maar een rijstrook open.