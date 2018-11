De A58 is tussen Eindhoven en Tilburg in beide richtingen dicht. Richting Eindhoven ging de weg al dicht bij Moergestel en even later was het de andere kant op ook raak, bij Oirschot.

In beide gevallen was er sprake van een ongeluk met enkele vrachtwagens en dat zorgt voor een enorme ravage op de weg, melden de verkeersdiensten.

Rijkswaterstaat vreest dat het opruimen nog de hele avond in beslag gaat nemen.