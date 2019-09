A58 in Zeeland nog lange tijd dicht na ongeval

De A58 in de richting van Vlissingen naar Bergen op Zoom blijft naar verwachting nog tot woensdagochtend 06.00 uur dicht vanwege een ongeluk tijdens de avondspits. In de buurt van Goes kantelde een vrachtwagen. Het asfalt moet daar onder andere gerepareerd worden. Ook de andere kant ondervindt hinder. Daar is maar één rijstrook open. Rond middernacht zal die rijbaan volledig worden vrijgegeven.

Het ongeluk op de A58 en diverse andere ongevallen in combinatie met de regen zorgden voor een zeer drukke spits dinsdagavond. Op het hoogtepunt ging het om ruim 1000 kilometer file in heel Nederland, meldt de ANWB. Daarmee was het de derde drukste spits van het jaar.

Volgens de ANWB ondervonden automobilisten vooral veel overlast rond Rotterdam (A20 en A15) en op de A58 in Zeeland. Op de A20 bij Schiedam reed in de middag een vrachtwagen tegen een viaduct.