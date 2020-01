Door een ongeval is de A58 (Breda richting Bergen op Zoom) woensdagavond dicht tussen Zegge en Roosendaal-Oost. Volgens de politie is vermoedelijk een voetganger aangereden. Die is naar een ziekenhuis gebracht.

De afsluiting gaat waarschijnlijk nog enkele uren duren. Verkeer wordt omgeleid via Moerdijk (A16, A17).