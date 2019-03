A58 bij Tilburg dicht na ongeluk

De A58 Breda - Tilburg tussen het knooppunt Sint Annabosch en Tilburg-Reeshof is afgesloten na een ongeluk met drie voertuigen.

Hulpdiensten zijn aanwezig voor de afhandeling en om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een rijstrook kan worden vrijgegeven. De rijbaan ligt bezaaid met brokstukken en ook is er olie gelekt. De afhandeling duurt naar verwachting tot 18.00 uur, zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Door het ongeluk en de afsluiting staat er in beide richtingen een file. Richting Tilburg staat over zo’n vijf kilometer ingesloten verkeer. Dat wordt langs het incident geleid. Voor de afsluiting staat zo’n twee kilometer. Doorgaand verkeer vanuit Breda kan vanaf het knooppunt Galder omrijden. De omleiding, via de A27 en A59, staat boven de weg aangegeven.