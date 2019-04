De N57 bij Ouddorp (Zuid-Holland) is in beide richtingen afgesloten, sinds daar donderdag aan het eind van de middag een vrachtwagen en een auto frontaal op elkaar botsten. Volgens de politie zaten in beide voertuigen twee mensen. De twee inzittenden van de auto raakten zwaargewond.

De weg gaat vermoedelijk pas in de loop van de avond weer open. Verkeer van en naar Middelburg wordt volgens Rijkswaterstaat omgeleid via de Zeelandbrug (N256).