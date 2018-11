A50 weer open na ongeluk met varkenstruck

De A50 (Oss richting Arnhem) is urenlang dicht geweest tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk. Er was een vrachtwagen met varkens gekanteld en daardoor was de middenvangrail beschadigd. De truck had ook accuzuur en diesel gelekt.

Begin van de middag ging er weer een rijstrook open. Door die beschadigde vangrail was ook de andere kant op (naar Oss) een rijstrook dicht, maar die is ook weer vrij.

Een aantal varkens liep over de weg, maar die zijn gevangen met behulp van een veearts.

Een en ander zorgde voor flinke files.