A50 weer open na berging voertuig

Het verkeer op de A50 Zwolle-Apeldoorn is weer op gang gekomen, nadat deze eerder op de dag volledig was afgesloten. Een vrachtwagen was door onbekende reden dwars over de weg komen te staan en blokkeerde alle rijstroken.

Volgens een woordvoerder van de ANWB zijn bergers er nu in geslaagd om het voertuig te bergen. Daardoor is een van de rijstroken opengesteld voor verkeer. De andere rijbanen blijven nog dicht wegens reparatiewerkzaamheden. De berging is sneller klaar dan verwacht. Eerder werd nog rekening gehouden met een volledige afsluiting van de weg tot 19.00 uur.

Automobilisten in de richting van Apeldoorn hoeven niet meer om te rijden via Amersfoort. „De file verdwijnt nu als sneeuw voor de zon”, aldus de woordvoerder van de ANWB.