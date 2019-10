De A50 tussen Den Bosch en Arnhem is in beide richtingen afgesloten vanwege een groot ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto, meldt de ANWB. De cabine van een van de vrachtwagens is in brand gevolgen.

Of er gewonden zijn gevallen, wist de politie nog niet. De personenauto zou niet veel schade hebben opgelopen. De vrachtwagens vervoerden geen giftige stoffen.

Het ongeval zorgt voor veel vertraging. Het verkeer erachter staat stil. Mensen wordt aangeraden om te rijden via Venlo.