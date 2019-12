De A50 bij Epe, die maandagochtend was afgesloten nadat een vrachtwagen een lading tegels had verloren, is weer open. Rijkswaterstaat meldde dat een noodreparatie is uitgevoerd aan het beschadigde wegdek. De tegels die van de truck waren gevallen, zijn aan de kant geschoven.

Rijkswaterstaat gaat vanaf 20.00 uur nieuw asfalt aanbrengen op het beschadigde wegdek. Ook worden de tegels weggehaald en moet er reparatiewerk aan een beschadigde vangrail worden uitgevoerd.