De A44 is dicht geweest in de richting van Den Haag door een ongeluk dat was gebeurd bij Warmond. Daar was een auto over de kop geslagen.

De ANWB zag het verkeer vastlopen tot Burgerveen, waar de A44 zich afsplitst van de A4. Het advies was om te rijden via de A4. De andere kant op stond een kijkersfile.