De snelweg A44 richting Amsterdam is vrijdagavond enige tijd afgesloten geweest omdat een ambulance vlam had gevat. Waardoor dat kwam is onbekend. De ANWB meldde dat er niemand meer in zat.

De ambulance stond ter hoogte van Warmond. Verkeer richting de hoofdstad werd omgeleid. Binnen een uur ging weer een rijstrook open en kon het verkeer weer gebruikmaken van de weg.